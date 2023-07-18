Kolombiya'da Sel ve Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Sivil Savunma Operasyon Direktörü Ricardo Coronado, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bağlı Quetame kasabasında meydana gelen sel ve toprak kaymasında can kaybı arttı. Sivil Savunma Operasyon Direktörü Ricardo Coronado yaptığı açıklamada, toprak kaymasının yoluna çıkan her şeyi yok ederek başkent Bogota'yı tarım için önemli bir bölge olan Meta eyaletinin başkenti Villavicencio'ya bağlayan otoyolu kapattığını ifade etti.

Coronado, devam eden arama-kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 2'si çocuk toplam 12 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını aktararak, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Toprak kaymalarının yaygın olduğu Kolombiya'da, 2017'de Putumayo eyaletinde yer alan Mocoa'da meydana gelen toprak kaymasında 320'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - BOGOTA