Kolombiya'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırı protesto edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı protesto edildi.

Başkent Bogota'daki Filistin Büyükelçiliği önünde bir araya gelen çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

"Özgür Filistin" ve "Bu bir savaş değil, soykırımdır" pankartları taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

Protestoya, Kolombiya'da yaşayan Müslümanların yanı sıra bölge halkı da destek verdi.

Bogota'da 21 Ekim Cumartesi de Filistin'e destek ve dayanışma gösterisinin düzenleneceği ve katılımın yüksek olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği saldırıda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.