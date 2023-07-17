Kırım Köprüsü'ndeki Patlama Ukrayna Tarafından Gerçekleştirildi

Kremlin Sarayı, Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın Ukrayna tarafından deniz üstü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamada bir otomobildeki anne ve baba hayatını kaybetti, kız çocukları ise yaralandı. Rusya, Ukrayna'yı suçlarken Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) adı açıklanmayan bir kaynak, saldırının SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin ortak operasyonu sonucu düzenlendiğini söyledi.

Kremlin Sarayı, Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın Ukrayna tarafından deniz üstü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) adı açıklanmayan bir kaynak, Kırım Köprüsü'ne SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin ortak operasyonu sonucu saldırı düzenlendiğini söyledi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'yla bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana gelmiş, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiğini, kız çocuklarının ise yaralandığı açıklanmıştı. Olayın ardından Rusya, Ukrayna'yı suçlarken Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) adı açıklanmayan bir kaynak, Kırım Köprüsü'ne SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin ortak operasyonu sonucu saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kırım Köprüsü, Rusya için neden önemli?

Kırım Köprüsü Rusya'nın Krasnodar bölgesi ile 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlaması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Rusya için sembolik bir öneme de sahip olan 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Ekim ayında bir yakıt tankerin patlaması sonucu kısmen yıkılsa da Rusya tarafından kısa sürede gerekli onarım işlemleri yapıldı. 3,7 milyar dolara mal olan köprünün Rus ordusu tarafından kullanımının azalması durumunda Ukrayna2nın güneyindeki Rus birliklerine gerekli desteğin sağlaması da zayıflayacaktır. Rusya'nın Herson'daki birliklerine malzeme taşımak için de kullandığı köprü Rusya için kritik öneme sahip.

Rus Dışişlerinden, Ukrayna'ya suçlama

Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Rusya, Ukrayna'yı suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıdan Ukrayna hükümeti sorumlu" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, "Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı Kiyev rejimi tarafından gerçekleştirildi. Bu rejim bir terörist rejimdir ve uluslararası organize suç örgütünün tüm belirtilerini taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kremlin tarafından yapılan bir açıklamada, saldırının Ukrayna tarafından deniz üstü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği ve resmi soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - MOSKOVA