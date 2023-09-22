Kahire'den Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'na ilişkin görüntüler

Arap Parlamentosu'nun başkanı Adil el-Usumi, Arap-Çin işbirliği konusunda iyimser olduğunu belirtti. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'ndan çeşitli görüntüler de paylaşıldı.

1. Kahire'den çeşitli görüntüler

2. Çin'in Yinchuan kentinde düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de buluna Arap Parlamentosu'nun başkanı Adil el-Usumi, Arap-Çin işbirliği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Ağustos ayının sonlarında Arap milletvekillerinden oluşan bir heyetle Çin'e ziyarette bulunan Usumi, Çin tarafıyla parlamento işbirliğini görüşmüştü.

"Arap-Çin ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda son derece olumlu sonuçların elde edildiği mükemmel bir ziyaret oldu.

Kısa bir süre önce Çin'e yaptığımız ziyaret önemliydi. Çin'deki dostlarımızdan tam destek ve olumlu yaklaşım gördük.

Bu, bizi Arap-Çin ilişkilerini, özellikle parlamento ilişkilerini daha da ileri götürme konusunda çalışmaya sevk etti."

6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı şu anda pragmatik işbirliğini teşvik etmek üzere Çin ve Arap devletlerine yönelik bir platform olarak Çin'in Yinchuan kentinde düzenleniyor.

Usumi, Arap dünyasıyla Çin arasındaki ilişkilerin büyümeye ve her iki taraf için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmesini umuyor.

"Çin, özellikle kalkınma, yatırım ve önemli Arap projelerinin desteklenmesi bakımından, Arap halklarını destekleme konusunda birçok olumlu yöntem sunuyor.

Çin, birçok ülkeye hizmet ve yardım sağlama konusunda büyük kabiliyete sahip büyük bir güç.

Çin'e saygı duyuyoruz ve Çin'in başarılı olmasını diliyoruz.

Arap-Çin işbirliği konusunda son derece iyimseriz ve daha fazla olumlu sonuç elde edeceğimizi umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)