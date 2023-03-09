Japonya'da giderek artan 'suşi şakaları' nedeniyle polis 3 kişiyi gözaltına aldı

Japonya'da Şubat ayında başlayan ve giderek artan hijyenik olmayan şuşi şakaları sebebiyle polis 3 kişiyi gözaltına aldı. 'Suşi Terörü' olarak adlandırılan bu şakaların artmasıyla suşileri döner bir bantta self-servis yöntemiyle sunan zincir restoranların büyük darbe aldığı belirtildi.

Kültürel olarak temizliğin son derece katı kurallarla uygulandığı Japonya'da Şubat ayında başlayan ve giderek artan 'suşi terörü' şakaları restoran sektörünü krizin eşiğine getirdi. Bazı kişilerin self-servis suşi restoranlarında döner bantta sunulan suşiyi yalayıp geri koyması, bir başkasının zencefil turşusu kavanozuna sigara izmariti koyması gibi şakaların videoları sosyal medyada viral oldu. Bu tür videoların giderek artması restoranları tedbir almaya götürdü ve bazı döner bant self-servis suşi restoranları ise kapama kararı aldıklarını duyurdu.