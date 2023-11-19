Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, durdurduğu lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.