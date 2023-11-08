İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 81 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik botlardaki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.