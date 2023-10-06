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İzmir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 152 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.