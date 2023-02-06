Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç: AB yardımlarını yönlendirmek için koordine ediyoruz.

Dünya Haberleri

İsveç: AB yardımlarını yönlendirmek için koordine ediyoruz.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4'lük depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4'lük depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.

İsveçli Bakan Billström açıklamasında "Türkiye ve Suriye'de yüksek can kaybıyla sonuçlanan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç, Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanı olduğundan dolayı, bu felakette ülkelere yardım etmek adına AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye'ye ulaşacağız" dedi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Türkiye İsveç Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title