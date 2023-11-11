İspanya'da gol yağmuru! Athetic Bilbao-Celta Vigo maçı herkese "Biz ne izledik?" dedirtti
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İspanya La Liga'da Athtletic Bilbao, sahasında Celta Vigo'yu 4-3 mağlup etti. 2 penaltının da atıldığı 7 gollü karşılaşmanın sonunda Athletic Bilbao 24 puana yükselirken, Celta Vigo 7 puanda kaldı.
La Liga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Tam bir gol duellosuna sahne olan mücadeleyi Bilbao, 4-3 kazandı.
GOL YAĞMURU
Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ohian Sancet, 45+5 ve 52. dakikada Guruzeta ile 90+8. dakikada Berenguer(p) kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 25. dakikada Aspas, 41. dakikada Bamba ve 66. dakikada Larsen'den geldi. Karşılaşmada Celta Vigo Aspas ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
BILBAO 24 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, La Liga'da puanını 24'e yükseltti. Celta Vigo ise 7 puanda kaldı. Bilbao, La Liga'nın bir sonraki haftasında Girona, Celta Vigo ise Valencia ile karşılaşacak.
Maçtan kareler: