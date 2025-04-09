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İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

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Yunanistan'da işçi ve memurlar "hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem alması" talebiyle 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım sekteye uğrarken demiryolu ve denizyolu ulaşımı tamamen durdu.

Yunanistan'da işçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı. Greve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı PAME işçi sendikası da destek verdi. Grev nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım sekteye uğradı.

DEMİR YOLU VE DENİZ YOLU ULAŞIMI DURDU

Demiryolu ve denizyolu ulaşımı tamamen durdu. Tren seferleri iptal edildi. Gemiler limanlarda aborda kaldı. Havaalanlarında uçuşlar iptal edildi. Grev kapsamında başkent Atina'da eylem düzenlendi. Atina'da bir araya gelen binlerce işçi ve memur parlamento binası önüne yürüdü.

MAAŞLARIN ARTIRILMASINI TALEP EDİYORLAR

Eylemciler hükümetin hayat pahalılığına çözüm bulması ve maaşların artırılmasına ilişkin taleplerini dile getirdi. Emekliler ise 2009'da başlayan ekonomik kriz sürecinde iptal edilen 13'üncü ve 14'üncü maaş uygulamasının geri getirilmesini talep etti. İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek için Filistin bayrakları da eylemde yer aldı. Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.

İşte ülkedeki protesto gösterilerinden kareler;

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

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İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHaktan Yana:

Aynı eylemin Türkiye'de yapıldığını düşünebiliyor musunuz? Pekiyi soru şu dürüst cevap verin Türkiye'de pahalılık olmadığı için mi bu tür eylemler yapılmaz? Yoksa, demokrasi olmadığı için mi bu tür eylemler yapılamaz?

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Sezarin hakkını sezara vermek gerekiyor, abd ve Avrupalıların yaptırımı, korana, terör ve 2 büyük deprem yaşamamıza rağmen ülkede awmlerin otoparkında yer bulunmuyor. Keşke sadece yandaşlarını değilde herkesi memnun etsen, bu arada bu ülkede kimse aç değil ama yandaşı zengin, orta direği fakirliğe ittin. Yinede bu hükumet CHP ye 10 basar.

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Haber Yorumlarımehmet:

türkiyede yapılsa hapse atarlar demokrasi yok. adalet yok.

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Haber YorumlarıHaktan Yana:

Batıda bu tür eylemlere katılanlar için uyduruk davalar açılmaz. Kimse putlastirilmaz. İnsan öncelikli, insan haklarına saygılı rejimleri vardır. Yönetenler kutsallastirilmaz. Son sözü her zaman halk söyler.

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Haber YorumlarıHaktan Yana:

Batılılar bütün haklarını mücadele ederek kazanmışlardır. Bize ise yukaridakiler istedikleri kadar hak vermişlerdir. Biz de verilen hakla yetişip, onlara minnettar köleler olarak yaşamaya alışmışız. Bu duvarı ancak ve ancak gençler yikacaktir.

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Haber YorumlarıAdnan Çelik:

Birde bizdeki halka bak, aj karnına boykotu engellemeye çalışıyor. Aklı yok ki siyasileri böyle korkutarak yola getirebilirsin ancak. Halkı düşünenler önce halkı buldu karşısında...

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Haber YorumlarıRevolver:

yunanistanda halk sokaklarda diye destek veren bir haber veriyorsunuz.. kendi halkınız sokaklardayken sadece polisleri gördünüz yandaş medya...

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Beter olun Avrupanın fino köpekleri. Siz mi İstanbul'u geri alacaksınız? Kendi halinize yanın. Biz burada siyasi ekonomik sorunlarla boğuşurken bunlar da gaza gelip askeri yürüyüşlerde İstanbulu geri alacağız diyor etekli askerleriyle. Ama arkalarında Tüm Ortadoğunun şeytanı ve tüm milletlerin baş belası Amerika var maalesef

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

En aşağilik maaşa eşek gibi çalışacaksın türkiyede ve sesin cikmayacak

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Haber YorumlarıBlackened:

Avrupa'nın şımarık çocuğu olmak kolay değil. Sıfır üretim, olabildiğine tüketim, Almanya, Fransa bol bol fon versin, kredi versin. Girenin bir noktada çıkışı da olacak, taşıma suyla değirmen dondurenler bu simarikligin sonucuna da katlanır

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