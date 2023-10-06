İranlı Kadın Hakları Savunucusu Narges Mohammadi'ye Nobel Barış Ödülü Verildi

Nobel Barış Ödülü, İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye, İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve insan hakları ve özgürlüklerinin desteklenmesine yönelik çabaları nedeniyle verildi. Mohammadi, hapis cezasına çarptırılmış ve hapishanede bulunmaktadır.

Nobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi.

Nobel Komitesi, ödülün İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüklerinin desteklenmesine yönelik çabaları nedeniyle aldığını açıkladı.

Narges Mohammadi, İranlı bir aktivist ve Nobel ödüllü Şirin Ebadi tarafından kurulan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısı.

Mohammadi 2011'den bu yana pek çok kez hapis cezasına çarptırıldı ve şu anda "propaganda yaymak" suçundan Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde tutuluyor. Mohammadi 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mohammadi, BBC'ye hapishaneden yazdığı mektubunda, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltındaki ölümünün ardından başlayan son hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınan kadınların uğradığı cinsel ve fiziksel tacizi anlatmıştı.

Mohammadi, bu tür saldırıların son protestolarda daha yaygın hale geldiğini söyledi.

Nobel komitesi ödülün anonsunda Mohammedi'nin "cesur mücadelesi için büyük bedeller ödemek zorunda kaldığını " söyledi.

Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, "Rejim onu toplamda 13 kez tutukladı, beş kez mahkum etti ve toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu konuşmayı yaparken de hala hapishanede" ifadelerini kullandı.

Komite Başkanı, İranlı yetkililerin "doğru kararı verip, onu serbest bırakacağını" umduklarını söyledi.

Ödül, İran'da kadınların öncülüğünde bir yıldan uzun süredir devam eden protestoların ardından verildi.

Protestolar Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin İran'ın ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından yayılmıştı.

Mahsa Mohammadi'nin Nobel Barış ödülünü alması uluslararası yankı getiren bir gelişme oldu.

Birleşmiş Milletler ödülün İranlı kadınların "sindirilme, taciz, şiddet ve gözaltılara" karşı cesaretine övgü niteliğinde olduğunu açıkladı.

Ödülün geçen yılki kazananı Ukrayna'nın Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Oleksandra Matviichuk, sosyal medya hesabından, "Birbirine çok bağlı bir dünyada yaşıyoruz. İran'da şu anda insanlar özgürlükleri için savaşıyorlar. Geleceğimiz onların başarısına bağlı" dedi.

Mohammedi bu yıl aynı zamanda BBC'nin dünyanın dört bir yanından ilham veren 100 kadının yer aldığı bir liste olan 100 Kadın listesine dahil edilmişti.