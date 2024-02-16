İran Gazetesi, Ronaldo'nun Kız Arkadaşının Fotoğrafını Sansürledi

İran'ın en muhafazakar gazetesi olan Hamshahri, Ronaldo'nun ailesi ile çekmiş bir fotoğrafı, fotoğrafa dar elbise kiyen kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in kıvrımlı kalçasını fotoşopla kesip yayınladı.

Konuyla ilgili İngiltere'nin The Sun gazetesine konuşan bir kaynak şunlarısöyledi: "Georgina çok üzülecek. Vücudu için çok çalışıyor ve kıvrımlarından çok gurur duyuyor.

"Sadece bir popo olduğu halde, bazı bölgelerde kadınlara bakış açısının nasıl çarpık olduğunu gösteriyor."

30 yaşındaki model, sosyal medyada poposunu sergilemeyi seviyor. Ancak Ronaldo ile Suudi Arabistan'a taşındığından beri Müslüman geleneklerini takip ederek örtünüyor.

Belçika milletvekili Darya Safai, dijital manipülasyonu fark edenlerden biri olarak, "Bu tam olarak cahillerin kadınlara nasıl baktığını gösteriyor" dedi.

İngiliz-Iranlı oyuncu Omid Djalili ise "Kadınlara böylesine az saygı göstererek onları kamuoyu önünde çirkinleştirmek, çok şey anlatıyor" dedi.