İran'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı yoğunluğu

İran'ın kuzeyindeki Gonbed-i Kavus kentinde bulunan hayvan pazarı, Kurban Bayramı öncesi en yoğun zamanlarını yaşıyor. Pazarda satışa sunulan kurbanlıklar, İran'ın farklı eyaletlerine gönderiliyor. Alıcı ve satıcıların buluştuğu pazarda sıkı pazarlıklar yapılıyor. Hayvanların kilo başına rayiç bedeli 160 bin ile 175 bin tümen arasında değişiyor. Pazarda açılan banka şubesi, ülkede en yüksek ciroya ulaşan şube olarak dikkat çekiyor.

İran'ın kuzeyinde çoğunlukla Sünni Türkmenlerin yaşadığı Gülistan eyaletinin Gonbed-i Kavus kentinde bulunan "ülkenin en büyük ikinci hayvan pazarı" Kurban Bayramı öncesi en yoğun zamanlarını yaşıyor.

Gonbed-i Kavus Hayvan Pazarı'nda satışa sunulan kurbanlıklar, İran'ın Mazenderan, Kuzey Horasan, Simnan, Tahran ve Rezevi Horasan eyaletlerine gönderiliyor.

Ülkenin büyük bir bölümünden alıcı ve satıcıları buluşturan hayvan pazarının oldukça kalabalık olduğu görülüyor.

Bayramlık alışverişini yapabilmek için nakit ihtiyacını karşılamak isteyen köylüler de pazarda hayvanlarına alıcı bekliyor.

Pazarın önünde bir kilometrelik araç kuyruğu

Sabahın ilk ışıkları ile kapılarını alıcı ve satıcılara açan pazarın önünde neredeyse bir kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu görülüyor.

Kapıda başlayan insan kalabalığı, içeride hayvanların da varlığıyla katbekat artıyor.

Deyim yerindeyse adım atılacak yerin kalmadığı mahşeri kalabalıkta, kurbanlık almak isteyenler güçlükle ilerleyebiliyor.

Alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar

Beğendiği hayvanı bulan alıcılar ise hayvan sahipleri ile derin bir pazarlığa tutuşuyor. Pazarlığın başarılı olmaması durumunda çevreden yetişen arabulucular her iki tarafı ortak noktada buluşturmanın çabasına giriyor.

Alıcıların pahalılıktan, satıcıların ise emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yanmasıyla başlayan pazarlıklar, arabulucuların yardımıyla ortak bir fiyatta anlaşılmasıyla son buluyor.

Pazarda canlı hayvanın kilo başına rayiç bedeli 160 bin ile 175 bin tümen (yaklaşık 80 ila 88 TL) arasında değişiyor.

"Salavati" geleneği gereğince fiyatlarda esneklik sağlanıyor

AA muhabirine konuşan kurbanlık satıcısı Süleyman Azadşehri, kurbanın Allah için kesildiğini, bu yüzden "salavati" (hayra katkıda bulunma) geleneği gereğince fiyatlarda daha esnek olduklarını söyledi.

Azadşehri???????, "Hayra katkıda bulunmak Gonbedli Türkmenler için önemli bir konu. Alıcı kurbanı beğenmişse, satıcı da her türlü kolaylığı sağlamaya çalışır." dedi.

Ciğerci ve çaycıların önünde biraz mola

Koyun, koç, keçi, teke, inek ve tosunlar için yapılan pazarlıklar devam ederken bir yandan da ciğercilerin tezgahlarından dumanlar yükseliyor. Gezmekten yorulan alıcılar, ciğerci ve çaycıların önünde biraz mola veriyor.

Sahiplerini bulan hayvanlar, kamyonlara bindirilerek ülkenin farklı eyaletlerine gönderilmek üzere yola çıkıyor.

Veteriner kontrolü olmadan hayvan kabulü yapılmıyor

Gonbed-i Kavus Hayvan Pazarı Müdürü Ebulfezl İgi, pazarın haftanın her günü açık olduğunu ve Kurban Bayramı dolayısıyla en yoğun günlerini geçirdiğini söyledi.

İgi, pazara İsfahan, Tahran, Bojnurd, Mazenderan, Simnan'dan gelenlerin olduğunu ve farklı yerlerden hayvanlar getirildiği için veteriner kontrolü olmadan hayvan kabul etmediklerini kaydetti.

Sadece sağlıklı hayvanların pazara girişine izin verdiklerini vurgulayan İgi, mesele kurban olunca buna daha çok dikkat ettiklerinin altını çizdi.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle pazarda hayvan sayısının arttığını ifade eden İgi, bugün 4 bin küçükbaş ve 500 büyükbaş hayvan arzı olduğunu belirtti.

Hayvan pazarında açılan bankanın cirosu dikkati çekiyor

İgi, bu kadar sirkülasyonun olduğu pazarda uzun uğraşlar sonunda bir banka şubesi açtırıp dört adet ATM kurdurduklarını ve bu sayede alıcılara büyük kolaylık sağlandığını dile getirdi.

İran'ın "ikinci en büyük" hayvan pazarında açılan banka şubesinin ülkede en yüksek ciroya ulaşan şube olduğunu söyleyen İgi, bunun da pazarın büyüklüğünü ve önemini gösterdiğini söyledi.