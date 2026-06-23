İran'dan, Trump'ın "Abd'den Gıda Alacaklar" Sözlerine Yanıt: Zorunluluğumuz Yok

(ANKARA) - İran Merkez Bankası Başkanı Hemmati, ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest bırakılması öngörülen dondurulmuş varlıklarının büyük ölçüde ABD'li çiftçilerden gıda alımında kullanılacağı yönündeki açıklamasına karşı, Tahran'ın Amerikan tarım ürünlerini satın alma zorunluluğu bulunmadığını söyledi. Hemmati, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişimin aşamalı olarak genişletilmesinin beklendiğini ifade etti.

Washington ile Tahran arasında devam eden müzakereler kapsamında, İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişimin ve yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesi gündemde.

Hemmati, İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD ile varılan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak ilk 6 milyar doların "temel gıda ürünleri ve ilaç" alımında kullanılabileceğini belirtti. Ancak İran'ın ABD'den ürün satın almak zorunda olmadığını vurgulayan Hemmati, "Amerikan ürünlerinin fiyatı ve kalitesi diğer ülkelerden daha uygun olursa, bu ülkeden alım yapmamızın önünde bir engel yok" dedi.

Hemmati ayrıca, serbest bırakılması öngörülen ikinci 6 milyar doların ise yalnızca temel ihtiyaç ürünleriyle sınırlı olmayacağını, İran'ın yaptırım kapsamında bulunmayan diğer malları da satın alabileceğini ifade etti.

TRUMP: İRAN VARLIKLARININ SERBEST BIRAKILMASI ABD'Lİ ÇİFTÇİLERE FAYDA SAĞLAYACAK

Trump Beyaz Saray'da dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a sağlanacak yaptırım hafifletmesinin büyük ölçüde Amerikan çiftçilerine fayda sağlayacağını söyledi.

İran'da 90 milyondan fazla insanın ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Trump, "Yaptırımlar kaldırılırsa ülkeye para girecek. O paranın tamamı, umutsuzca ihtiyaç duydukları gıda alımları şeklinde geri dönecek. Kaldırdığımız yaptırımlarla serbest kalacak para büyük ölçüde çiftçilerimize gidecek" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın "tamamen açık" olduğunu ve pazar günü boğazdan geçen petrol miktarının rekor seviyeye ulaştığını iddia etti. "Dün boğazdan tarihte görülmemiş miktarda petrol geçti" diyen Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini yineledi. Ancak gemi takip verileri, boğazdaki tanker trafiğinin son günlerde artış gösterse de savaş öncesi seviyelere henüz ulaşmadığını ortaya koyuyor.

ABD Başkanı ayrıca "İran anlaşmaya uymazsa ya da uygun şekilde davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım" dedi.

ABD ile İran arasında geçen hafta uzaktan imzalanan mutabakat zaptı, taraflara İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları, nükleer programı ve diğer ihtilaflı başlıklar konusunda anlaşmaya varabilmeleri için 60 günlük bir müzakere süresi tanıyor. 14 maddelik mutabakat; tüm cephelerde askeri operasyonların kalıcı olarak durdurulmasını, İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanmasını, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve Tahran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği yönündeki taahhüdünü içeriyor.

Kaynak: ANKA