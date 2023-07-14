Irak'ta 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Irak'ın Kerkük kentinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler için dua edilerek gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kerkük'ün Musulla semtindeki Avcı Camisi'nde kılınan cuma namazında yüzlerce Türkmen, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Avcı Camisi İmam ve Hatibi Adil Mahmud, verdiği hutbede, şehitlik mertebesinin Allah nezdinde çok yüksek olduğunu hatırlattı.

Mahmud, Türkiye'de 7 yıl önce vatanları uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden soydaşlarını bir kez daha yad ettiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve milletinin her zaman tüm mazlum ve mağdurların yanında yer aldığını kaydeden Mahmud, Türkiye'nin bölge ve tüm İslam dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Avcı Camisi'nde cuma namazının ardından 15 Temmuz şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.