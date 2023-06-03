Hindistan'da Tren Kazası: 261 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Odisha eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında 261 kişi yaşamını yitirdi, bine yakın insan yaralandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor; yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde dün bir tren kazası meydana geldi. Devlete ait Doordarshan News (DD News) kanalının haberine göre kazada 261 insan hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin bugün yapılan açıklamada, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde dün gece meydana gelen tren kazasında 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'e yakın kişinin yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor; yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.