Hasankeyf'te Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

A.G, M.S. ve R.S'nin kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandığı operasyonda, jeneratör, hilti, balyoz, 2 kazma, kürek ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.