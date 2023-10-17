Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan esir açıklaması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ila 250 arasında esir bulunduğunu ve bunların arasında farklı milletlerden kişilerin de olduğunu açıkladı. Ubeyde, esirlerin sahadaki koşullar elverdiğinde serbest bırakılacağını belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde dün akşam yaptığı açıklamada ellerinde aralarında farklı milletlerden kişilerin de bulunduğu 200 ila 250 esir olduğunu açıkladı. Ubeyde açıklamasında "Geçici gözetim altında tuttuğumuz farklı milletlerden kişileri, sahadaki koşullar elverdiğinde serbest bırakacağız" dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ila 250 civarı esir bulunduğunu ve bunların arasında yabancılarında olduğunu vurguladı. Esirlerin arasında çeşitli milletlerden kişiler de bulunduğunu belirten Ubeyde, yabancı esirleri 'saha koşulları müsait' olunca serbest bırakacaklarını vurguladı. Ubeyde açıklamasında "Geçici gözetim altında tuttuğumuz farklı milletlerden kişileri, sahadaki koşullar elverdiğinde serbest bırakacağız" dedi.

ESİRİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Esir konusunda müdahil olmak isteyen küresel topluma mesaj veren Ubeyde "Küresel topluma ve mahkumlar meselesine dahil olmak isteyenlere, bu kutsal davada her Filistinli haneye mutluluk getirme kararlılığımızı iletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. El-Kassam'ın Telegram kanalından esir tutulan bir kişinin görüntüsü paylaşıldı.