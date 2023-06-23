Hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı. Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını eda etmek üzere Kabe'ye akın etti. Hacı adayları sıcaklık nedeniyle şemsiyelerle tavaf yaparak namaz vaktini bekledi. On binlerce hacı adayı vaktin gelmesiyle namaz için Mescid-i Haram'da saf tutup, Kabe imamının hutbesini dinledi. Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, hac ibadeti için yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1 milyon 499 bin 472'ye ulaştığı belirtilmişti.

- Hacı adayları bayram öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı

MEKKE - Hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı.

Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını eda etmek üzere Kabe'ye akın etti. Hacı adayları sıcaklık nedeniyle şemsiyelerle tavaf yaparak namaz vaktini bekledi. On binlerce hacı adayı vaktin gelmesiyle namaz için Mescid-i Haram'da saf tutup, Kabe imamının hutbesini dinledi.

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, hac ibadeti için yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1 milyon 499 bin 472'ye ulaştığı belirtilmişti.