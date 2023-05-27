Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi İzmir'deki Gürcü Dostluk Gecesi'ne Katıldı

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Gürcü Dostluk Gecesi'ne katıldı ve konuşma yaptı. Programda Gürcü dili kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi ve Gürcü halk oyunları sergilendi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Gürcü Dostluk Gecesi'ne katıldı.

Janjgava, rekreasyon alanındaki etkinlikte yaptığı konuşmada, 26 Mayıs'ın Gürcistan'ın bağımsızlık günü olduğunu hatırlatarak, "Burada sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir şereftir. Yaşasın Gürcistan-Türkiye dostluğu, yaşasın Gürcistan-Türkiye stratejik ortaklığı." dedi.

Kaymakam Musa Sarı, belediye başkanı Rıdvan Karakayalı'nın da katıldığı programda ilçede Gürcü dili kursunu tamamlayanlara sertifikaları Janjgava tarafından verildi.

Gürcü halk oyunlarının da sergilendiği gecede Moli Grubu da konser verdi.