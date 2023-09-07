Gebze'de tarihi eser operasyonu: 39 sikke ve 53 tarihi obje ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında durdurulan bir şüphelinin üst araması yapıldı.

Şüphelinin üzerinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu sanılan 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje bulundu.

Tarihi parçalara el konulurken şüpheli gözaltına alındı.