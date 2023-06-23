Fransa ve Çin, işbirliğini güçlendirmek için stratejik uzlaşmaları hayata geçiriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'da gerçekleşen görüşmede, Çin-Fransa işbirliğinin güçlendirilmesi için stratejik uzlaşmaları hayata geçirmek üzere çalışacaklarını belirtti. İki lider, nükleer enerji, uzay ve havacılık gibi geleneksel alanlarda işbirliğini ilerletirken diğer yandan da çevre koruma, dijital ekonomi, yapay zeka ve ileri üretim gibi yeni gelişen alanlarda işbirliği potansiyelinden yararlanacaklarını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna krizi ve diğer uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Macron, zorluklarla dolu dünyada Fransa ve Çin'in verimli sonuçları olan çok taraflılığa sadık kalması, uluslararası dayanışmayı desteklemesi, küresel yönetişimi iyileştirmesi ve küresel sorunlara çözüm getirmesi gerektiğini söyledi.

PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Resmi ziyaret için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Çin Başbakanı Li Qiang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve sorumluluk sahibi iki büyük ülke olan Çin ve Fransa'nın ortak stratejik ve bütüncül perspektifi paylaştıklarını belirtti.

Li, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi esnasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Macron'a Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ileten Li, Macron'un kısa süre önce Çin'e yaptığı başarılı ziyaret sırasında iki liderin derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu ve Çin-Fransa ilişkilerinin gelişmesi için bir plan niteliğindeki bir dizi stratejik uzlaşmaya vardığını hatırlattı.

Li, Fransa'ya yaptığı ziyaretin, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve Çin-Fransa işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda Fransa ile derinlemesine görüşmeler yapmak amaçlı olduğunu ifade etti.

Başbakan, Çin, Fransa ve Avrupa'nın kendilerine has güçlü yönleri olduğunu ve işbirliğini daha da güçlendirmeleri gerektiğini belirtti. Li, karşılıklı fayda ve kazan kazan anlayışına dayalı sonuçlar elde etmek için tarafların bir yandan nükleer enerji, uzay ve havacılık gibi geleneksel alanlarda işbirliğini ilerletirken diğer yandan da çevre koruma, dijital ekonomi, yapay zeka ve ileri üretim gibi yeni gelişen alanlarda işbirliği potansiyelinden yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

Çinli işletmelerin Fransa'da yatırım yapmaları konusunda teşvik edildiklerini söyleyen Li, Fransız şirketlerin de Çin'in kalkınma fırsatlarından yararlanmalarından memnuniyet duyulacağını dile getirdi.

Li, Çin'in Fransa ile uluslararası ilişkiler konusunda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, birbirlerinin faydalı girişimlerini desteklemeye, küresel güçlüklerle ortaklaşa başa çıkmaya, dünya barışı ve istikrarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havalimanı'na vardı, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Macron ise Nisan ayında Çin'e yaptığı başarılı ziyareti hatırlatırken Li'den, Xi'ye içten selamlarını ve teşekkürlerini iletmesini istedi.

Li'nin Fransa ziyareti ve Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi'ne katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Macron, Fransa'nın Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve tek-Çin ilkesine bağlı olduğunu vurguladı.

Macron, Fransa-Çin Stratejik Diyaloğu, Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog ile Üst Düzey Halklar arası Etkileşim Diyaloğu aracılığıyla koordinasyonu geliştirmek, ayrıca havacılık ve uzay, nükleer enerji, tarım ve gıda gibi alanlarda işbirliğini ilerletmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Çinli firmaları Fransa'da yatırım yapmaya, ayrıca yeşil enerji ve çevre koruma ile yeni enerji gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini genişletmeye çağırdı.

Macron, zorluklarla dolu dünyada Fransa ve Çin'in verimli sonuçları olan çok taraflılığa sadık kalması, uluslararası dayanışmayı desteklemesi, küresel yönetişimi iyileştirmesi ve küresel sorunlara çözüm getirmesi gerektiğini söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın başkenti Paris'te Schneider Electric inovasyon merkezini ziyaret etti, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua).

İki taraf görüşmede ayrıca Ukrayna krizi ve ortak ilgi alanlarına giren diğer uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.