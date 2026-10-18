Fransa'da hayat pahalılığı protestolarında 1200'den fazla kişi gözaltına alındı

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(ANKARA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde hayat pahalılığı, düşük ücretler, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu hizmetlerine yönelik tepkiler nedeniyle düzenlenen gösterilerde gerginlik arttı. Fransa'da 550 bin kişinin katıldığı belirtilen protestolar sırasında 1200'den fazla kişi gözaltına alınırken, Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde kamu binaları ve iş yerleri ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. İtalya'nın Milano kentinde de binlerce kişinin katıldığı gösterilerde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Belçika, Portekiz ve Arnavutluk'ta da protestolar ve çatışmalar yaşanırken, Avrupa genelinde ekonomik sıkıntılar ve kamu hizmetlerine yönelik tepkiler sokaklara taşındı.

Fransa'da geçen ay başlayan protesto gösterileri, okullardaki personel eksikliği ve kötü fiziki koşullara yönelik öğrenci eylemlerinin hayat pahalılığı, ücretler, emeklilik hakları ve kamu hizmetlerine ilişkin taleplerle birleşmesi üzerine ülke geneline yayıldı. Buna göre dün ülke genelinde geniş çaplı eylem ve proetsto gösterileri düzenlendi.

Sendikaların ve 2018'de hayat pahalılığına karşı ortaya çıkan "Sarı Yelekliler" hareketinin de destek verdiği gösterilere ilişkin Fransa İçişleri Bakanlığı 550 bin, sendikalar ise 800 bin katılımcı tahmininde bulundu.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, gösteriler sırasında 1.200'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 150 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Hükümet, protestolar sırasında yaşanan olayları şiddetin tırmanması olarak nitelendirdi.

Başkent Paris'te gün içinde büyük ölçüde barışçıl ilerleyen yürüyüş, akşam saatlerinde şiddet olayları meydana geldi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı gruplar araçları ve çöp konteynerlerini ateşe verirken mağazalar, bankalar ve restoranlar zarar gördü. Place de la Republique çevresinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Fransa'nın Lyon kentinde turizm ofisinin ateşe verilmesi üzerine Belediye Başkanı Gregory Doucet, tarihi yapıda meydana gelen hasarı "trajedi" olarak nitelendirdi. Limoges kentinde ise belediye binasında çıkan yangın nedeniyle çatının bir bölümü çöktü. Bölgesel yönetim yetkilileri, binanın büyük bölümünün ağır hasar gördüğünü bildirdi. Marsilya'da göstericilerin belediye binasına girdiği, Lille'de bir Apple mağazasının yağmalandığı bildirildi. Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier ve Valence kentlerinde de kamu binaları ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösterilere katılan gruplar arasındaki bazı kişilerin eylemleri "yağma ve şiddet" olaylarına dönüştürdüğünü belirterek, sorumlular hakkında işlem yapılacağını söyledi. Hükümet, olaylara rağmen olağanüstü hal ilan etmeyi planlamadığını açıkladı.

GÖSTERİLER EĞİTİM SORUNLARINDAN HAYAT PAHALILIĞINA YAYILDI

Fransa'daki protestolar, geçen ay Paris'in kuzeyindeki düşük gelirli banliyölerde bulunan liselerde öğretmen eksikliği ve okul binalarının kötü koşullarına yönelik eylemlerle başladı. Süreç içinde gösterilerin kapsamı genişleyerek gelir eşitsizliği, kamu harcamaları, ücretler ve sosyal hizmetlere ilişkin talepleri de içerdi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, 3 bin ek ücretli öğretmenin görevlendirileceğini duyurmuştu. Buna karşın protestoların devam ettiği ve ülke genelinde daha geniş katılımlı eylemlere dönüştüğü bildirildi.

Gösteriler, Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasi tartışmaları da artırdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamu binalarına ve iş yerlerine saldıran, yağmaya karışan kişilerin yargılanacağını söyledi. Aşırı sol olarak tanımlanan Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon, polis müdahalelerini eleştirirken, yağma olaylarına karşı çıktı.

Başbakan Lecornu, Mélenchon'un açıklamalarını, "tehlikeli ve alaycı" olarak nitelendirdi. Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen ise protestocuların meşru taleplerinin aşırı sol tarafından istismar edildiğini savundu.

MİLANO'DA HAYAT PAHALILIĞI PROTESTOSU ÇATIŞMALARA DÖNÜŞTÜ

İtalya'nın Milano kentinde de yükselen akaryakıt fiyatları ve düşük ücretlere tepki göstermek amacıyla 5 binden fazla kişinin katıldığı bildirilen gösteri düzenlendi. Başlangıçta protesto yürüyüşü şeklinde ilerleyen eylem, bazı grupların polisle çatışmasıyla gerginleşti. Göstericilerin polise taş, havai fişek ve başka cisimler attığı, otobüs duraklarının ve camların kırıldığı bildirildi. Çevik kuvvet ekipleri, kalabalığı dağıtmak amacıyla müdahalede bulundu.

BELÇİKA VE PORTEKİZ'DE DE PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce kişi, eğitim maliyetleri ve yükseköğretime erişimi zorlaştırabileceği belirtilen reformlara karşı gösteri yaptı. Bazı noktalarda polisle göstericiler arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Liège kentinde de eğitim sistemi ve artan maliyetlere yönelik protestolar düzenlendi.

BERLİN'DEN, FRANSA'DAKİ GENÇLERE DAYANIŞMA

Almanya'nın başkenti Berlin'de öğrenciler, Fransa'daki gençlerle dayanışma amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Portekiz'de ise başta Lizbon olmak üzere kentlerde düzenlenen gösterilerde, konut krizi, yükselen kiralar, düşük ücretler ve emeklilik gelirleri öne çıktı. Göstericiler, artan yaşam maliyetlerinin vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü ve uygun fiyatlı konuta erişimi zorlaştırdığını dile getirdi.

ARNAVUTLUK'TA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLERDE ÇATIŞMA

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerde polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep eden öğrenci ağırlıklı göstericiler, dün Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Beşinci gününe giren protestolarda bazı göstericilerin polise taş attığı, güvenlik güçlerinin ise göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve sersemletici bombalarla müdahale ettiği bildirildi.

Gösterilerde yolsuzluk iddiaları, işsizlik, eğitim sistemindeki sorunlar ve gençlerin gelecek beklentilerine ilişkin memnuniyetsizlik öne çıktı. Protestoların büyümesinde, ülkenin güney kıyısında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı yatırımcıların desteklediği lüks tatil köyü projesine yönelik tepkilerin de etkili olduğu belirtildi. Tiran'da önceki günlerde de kamu binaları ve bankalar ateşe verilmiş, iş yerleri zarar görmüş ve polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: ANKA