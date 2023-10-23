Filistin Kızılayı'ndan Gazze'ye insani yardım malzemeleri
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri yüklü 15 TIR'ın ulaştığını duyurdu. Malzemeler UNRWA depolarına nakledildi.
Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri yüklü 15 TIR'ın ulaştığını duyurdu.
Malzemelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) depolarına nakledildiği belirtilen açıklamada, "Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı'ndan gıda, su ve tıbbi malzeme içeren 15 TIR temel malzeme aldı. Yardımlar UNRWA kamyonları aracılığıyla UNRWA depolarına taşındı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya