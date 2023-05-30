Eski Nijerya Devlet Başkanı Buhari, memleketinde törenle karşılandı

Görevini tamamlayan eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, memleketi Katsina eyaletinde coşkuyla karşılandı. Nijerya'yı 8 yıl yöneten ve görevi dün sona eren Buhari, memleketi Katsina'nın Daura bölgesine gitti. Buhari destekçileri, eyalette 'Durba' adı verilen özel bir karşılama töreni düzenledi. Renkli atların yer aldığı törene katılan binlerce kişi, Buhari'ye sevgi gösterisinde bulundu. Buhari, renkli atlar, yerel enstrümanlar ve danslar eşliğinde evine uğurlandı.