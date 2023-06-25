Depremzede Hacılar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ayarladığı Otelde Şikayetçi

Adıyamanlı depremzede hacılar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke'de kendileri için ayarladığı otelden şikayet etti. Bir hacı, yaşadıkları mağduriyeti 'Geldiğimiz kafilede, bir yatakta iki kişi kalan mı dersin, tabaklar temizlenmeden sadece kağıtla silinerek verilmesi mi dersin, yolda kalanlar mı dersin' diyerek anlattı.

TAMER ARDA ERŞİN

Adıyamanlı depremzede hacılar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke'de kendileri için ayarladığı otelden şikayet etti. Bir hacı, yaşadıkları mağduriyeti "Geldiğimiz kafilede, bir yatakta iki kişi kalan mı dersin, tabaklar temizlenmeden sadece kağıtla silinerek verilmesi mi dersin, yolda kalanlar mı dersin" diyerek anlattı. Başka bir hacı da "Depremzedelere yapılan bu. AK Parti'ye oy verdiğimiz için bize böyle yapıyorlar" dedi.

Hac ibadetini yerine getirmesi için Mekke'de bulunan Adıyamanlı depremzede hacı kafilesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendileri için ayarladığı otele isyan etti. Depremzedelerin anlatımına göre; Diyar Alham isimli otel, eski ve yeteri kadar temiz değil. Otelde hacılara öğle yemeği bile verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre; bir depremzede hacı, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye telefonla ulaşarak, "Otelde öğle yemeği verilmiyor. Sadece küçük bir kumanya veriliyordu, dün itibariyle kumanyayı da kaldırdılar. Otele geldiğimizin üçüncü günü otelde böcek ilaçlanması yapıldı. Her taraf pislik içinde. Zaten otel daha önce kapalıymış. Bizi buraya getirmeden birkaç gün önce, hiçbir temizlik ve yenileme yapılmadan açılmış" diye durumlarını anlattı.

"TABAKLAR KAĞITLA SİLİNİYOR"

Depremzede hacılar, otelin önünde çektikleri videoda yetkililere seslendi. Depremzede hacılardan biri, kaldıkları oteli göstererek, "Geldiğimiz kafilede, bir yatakta iki kişi kalan mı dersin, tabaklar temizlenmeden sadece kağıtla silinerek verilmesi mi dersin, yolda kalanlar mı dersin? Bizim hac yapacağımız yere 15 kilometre uzaklıkta mesafedeyiz. Buradaki insanların çoğu sayını bile yapamadı" dedi.

Başka bir hacı, diğer hacılar Arafat'a giderken kendilerine haber verilmediğini dile getirdi. Diğer bir hacı da "Odalar berbat. Kimse gidip gelemiyor. Kahvaltı yapamıyor. 3 gündür otelde kalıyoruz. Kimse dışarı çıkamadı daha" diye konuştu.

Kendisine temiz olmayan bir oda verildiğini aktaran başka bir hacı da koridorda yattığını dile getirerek, "2 günden beri mağdurum" dedi. Bir değer hacı da otelde tuvaletlerin ve ibadet yerlerinin bile kirli olduğunu şöyle anlattı:

"Bu kaldığımız otel son derece kirli. Yemekhanesinden, mutfağından koridorlarına, mescidine kadar kullanılamayacak derecede kirli. Kasaba oteli gibi. Burası Beytullah'a çok uzak. 10 gün boyunca otobüs olmayacağından hac vazifesini yerine getirmek isteyen herkes ya taksiye binmek ya da yürüyerek gitmek zorunda."

"BİR YATAKTA İKİ KİŞİ KALIYORUZ"

Hacca gelmeden önce depremde evinin yıkıldığını ve yanlarında fazla para olmadığını gözyaşları içinde anlatan hacı ise ibadetlerini yapacakları yere taksiyle gidecek imkanlarının olmadığını söyledi. Başka bir depremzede hacı da "İhramdan çıkamayan arkadaşları tanıyorum. Aynı odada, bir yatakta iki kişi kalıyoruz" dedi. Hacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

"AK PARTİ'YE OY VERDİĞİMİZ İÇİN BİZE BÖYLE YAPIYORLAR"

Başka bir hacı, özel şirketler aracılığıyla değil Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla hacca geldiklerini aktararak, "Şirkete gitmedik. Devlete güvenip geldik. Biz, dağda yaşayan insanlar değiliz, medeni insanlarız" dedi. Bir diğer hacı da "Depremzedelere yapılan bu. AK Parti'ye oy verdiğimiz için bize böyle yapıyorlar" diye konuştu.

Depremzedeler haçılar, şimdi sorunlarının çözülmesini bekliyor.