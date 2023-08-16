Çin, kuraklıkla mücadele için çağrıda bulundu

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkenin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde kuraklıktan etkilenen dört bölgede kuraklıkla mücadele ve su tedarikinin sağlanması için topyekun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkenin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde kuraklıktan etkilenen dört bölgede kuraklıkla mücadele ve su tedarikinin sağlanması için topyekun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayından bu yana Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin bazı kısımlarının yanı sıra ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaleti, Qinghai eyaleti ve Ningxia Hui Özerk Bölgesi normalden yüzde 30 ila yüzde 70 oranında daha az yağış aldı.

Bakanlık, hava tahminlerinin, yağmur yağmaması ve nehir suyu seviyelerinin azalması nedeniyle söz konusu bölgelerde kuraklığın Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

Bakanlık, su kaynaklarının kullanılması, kentsel ve kırsal alanda yaşayanlar için temiz içme suyunun sağlanması, büyük ölçekli hayvancılık için su güvenliğinin korunması, besicilik ile ürün sulaması için gerekli olan su kullanımının garanti altına alınması yönündeki çabaların önemine dikkat çekti.

Bakanlık, kuraklık yardım çalışmalarına yerinde destek sağlamak üzere dört bölgeye çalışma ekipleri ve uzman gruplar gönderdi.