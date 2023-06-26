Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Vietnam Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'e ziyarette bulunan Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'e eşlik eden Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile bir araya geldi. Görüşmede Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının yeni bir döneme girdiği vurgulandı.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'e ziyarette bulunan Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'e eşlik eden Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 25 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'e ziyarette bulunan Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'e eşlik eden Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile Pazar günü Beijing'de bir araya geldi.

Görüşmede Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının yeni bir döneme girdiğini kaydeden Qin, Çin'in komşu diplomasisinde Vietnam'ı bir öncelik olarak gördüğünü ve başbakanın ziyaretine büyük önem atfettiğini söyledi.

Qin, ziyaretin Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirme çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Qin ayrıca her iki tarafa da stratejik iletişimi güçlendirme, kalkınma stratejilerinin uyumlanmasını hızlandırma ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesini teşvik etme çağrısında bulundu.

Bui Thanh Son ise Vietnam'ın Çin ile olan ilişkilerine birincil öncelik atfettiğini, tek Çin politikasına net bir duruşla bağlı olduğunu ve Çin karakterli sosyalizmin gelişim ve büyümesini kararlılıkla desteklediğini dile getirdi.

Başbakan Pham Minh Chinh'in Çin'i ilk kez ziyaret ettiğini hatırlatan Bui Thanh Son, Vietnam'ın bu ziyaretle pragmatik işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme kaydetmek istediğini söyledi.