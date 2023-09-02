Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Benin Cumhurbaşkanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon ile Beijing'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda resmi ziyaret için Çin'de bulunan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon ile bir araya geldi, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon ile Beijing'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşme öncesinde Büyük Halk Salonu'nun doğu girişindeki meydanda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon için karşılama töreni düzenledi, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşme öncesinde Büyük Halk Salonu'nun doğu girişindeki meydanda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon için karşılama töreni düzenledi, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşme öncesinde Büyük Halk Salonu'nun doğu girişindeki meydanda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon için karşılama töreni düzenledi, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşme öncesinde Büyük Halk Salonu'nun doğu girişindeki meydanda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon için karşılama töreni düzenledi, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda resmi ziyaret için Çin'de bulunan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Athanase Guillaume Talon ile bir araya geldi, 1 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)