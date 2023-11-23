Bodrum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 30'u kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplamda 64 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 30'u kurtarıldı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 64 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA