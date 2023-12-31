BM Barışı Koruma Gücü Mali'yi Terk Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Gücü, Temmuz ayında Mali yönetiminin talebi üzerine yapılan BM Güvenlik Konseyi oylamasında alınan karar neticesinde Mali'yi terk etti.

BM'den yapılan açıklamada, "Mali'deki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (MINUSMA), personelinin son unsurlarının da hava ve kara konvoyuyla ayrılmasının ardından Tombouctou bölgesindeki varlığını sona erdirdi. Temmuz ayından bu yana misyon, 2690 (201) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca Tombouctou'dan yaklaşık 1867 asker ve 173 polis memurunun yanı sıra 226 sivil personeli geri çekmiştir. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra asker ve polis katkısında bulunan ülkelere ait malzemeler, Birleşmiş Milletler'in mali kural ve düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmiştir" denildi.

BM Barışı Koruma Gücü, 2013'ten bu yana Mali'de görev yapıyordu.