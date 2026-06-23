Dünya Kupası'nın Lüks Yüzü: 4 Milyon Dolarlık Final Paketi 24 Saatte Tükendi

Birkaç gün önce, çok yüksek gelirli müşterilerine özel hizmetler sunan Knightsbridge Circle, 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak Dünya Kupası finali için bir seyahat paketi duyurdu.

"Turnuva tarihinde bir ilk" olarak nitelendirilen bu fırsat, kabul edilmeden önce değerlendirmeye tabi tutulan davetli müşterilere özel sunuldu.

Pakette, orta saha çizgisinin hemen üzerinde altı adet ön sıra bileti ve ödül töreni sırasında, kazanan takımın kupayı kaldırdığı anda sahaya erişim var.

Altı kişi için toplam fiyat 4 milyon dolar.

Knightsbridge Circle Başkanı Stuart McNeill, BBC News Brazil'e verdiği demeçte, "Paket, duyurulmasından 24 saatten kısa bir süre sonra üyelerimizden birine satıldı" dedi.

Knightsbridge Circle, Dünya Kupası'na katılmak isteyen ultra zenginler için lüks paketler sunan çok sayıda şirketten biri.

Bu turnuva, üç ülkede (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada) oynanması ve 48 takımın katılması nedeniyle emsalsiz kabul ediliyor. Toplamda 16 şehirde 104 maç oynanacak.

Dünya Kupası'nı yakından takip etmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki birçok taraftar için planlama aylar önce başladı. Yüksek bilet ve ulaşım fiyatlarından, Amerikan vizesi alma engellerine kadar birçok zorlukla karşılaştılar.

Ancak ziyaretçilerin çok küçük bir kısmı için deneyim çok farklı olacak.

Maçların oynanacağı şehirlere özel jetle ulaşmaları, stadyumlara helikopter veya limuzinle gitmeleri ve tüm bunları son dakikada yapsalar bile VIP alanında garanti bir yerleri olması gerekiyor.

McNeill, "Bu lüks pazarda 22 yıldır çalışıyorum ve benim için en büyük sürpriz, bu Dünya Kupası'nda paranın neredeyse her şeyi satın alabiliyor olması. Bu öncekilere kıyasla yeni bir şey" diyor.

Kendisi ve üst düzey lüks segmentindeki diğer uzmanlar, Dünya Kupası'na ilgi duyan müşterilerin isimlerini açıklamıyorlar.

Bunlar arasında Brezilya da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden ünlüler, milyarderler, şirket kurucuları, teknoloji yöneticileri ve sporcular yer alıyor.

McNeill "Bazı Brezilyalı müşterilerimiz var" diyor ve şirketin Miami'de Portekizce konuşan bir ekibi olduğunu belirtiyor.

Lüks deneyim kaça patlıyor?

Dünya Kupası için sunulan tüm lüks paketlerin milyon dolarlık fiyat etiketleri yok. Fiyatlar erişim türü, ulaşım, konaklama ve gece sayısı gibi çeşitli faktörlere bağlı.

Ancak örneğin Knightsbridge Circle tarafından sunulan birçok özel seyahat programı "kolayca altı haneli rakamları aşıyor."

Bunlar, yukarıda bahsedilen özel jetler ve helikopterlerden VIP havaalanı hizmetlerine, güvenlik ekiplerine ve Four Seasons, Aman ve Rosewood gibi lüks otel zincirlerinde konaklamaya kadar her şeyi içeriyor.

Lüks seyahat hizmetlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Magma Global'in eğlence bölümü başkan yardımcısı Nicole Wallach, en uygun fiyatlı seçeneklerin bir çift için 25 bin ila 75 bin dolar arasında değiştiğini tahmin ediyor. Bu fiyatlara beş yıldızlı konaklama, maç biletleri, business class uçuş ve özel transferler dahil.

Bazı müşteriler birkaç gün ve birden fazla şehri kapsayan lüks seyahat programları için bundan çok daha fazla para ödüyor. Ayrıca Dünya Kupası'nı diğer yerlere yapılacak gezilerle birleştirmeye karar verenler de var.

Wallach BBC News Brazil'e yaptığı açıklamada, "Los Angeles'ta maçları izlemeye giden ve ardından birkaç gece Hawaii'de geçirmek için uçak bileti alan müşterilerim var" diyor.

Finalin oynanacağı hafta sonu New York'taki lüks konaklamalarla birlikte masrafların kolayca altı haneli rakamlara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Küresel lüks seyahat ağı Virtuoso'nun bir parçası olan New York merkezli First in Service Travel'ın Strateji Direktörü Gina Gabbard, ultra zengin taraftarlar için seçeneklerin VIP biletlerden ve maç sırasında şefler tarafından hazırlanan yemeklerden daha kapsamlı paketlere kadar uzandığını söylüyor.

Gabbard "Bunlar arasında lüks otellerde konaklama, ev sahibi şehirde özel ulaşım, üst düzey restoranlarda rezervasyonlar, turlar ve diğer aktiviteler ve bazı müşteriler için oyuncularla özel görüşmeler yer alabiliyor" diyor ve ekliyor:

"Maça bağlı olarak VIP biletler kişi başı 5 bin dolardan başlayabiliyor. Paketler yaklaşık 50 bin dolardan başlıyor, birden fazla maç ve şehir olduğunda birkaç yüz bin dolara ulaşabiliyor."

Mahremiyet ve erişim önemli

Wallach'a göre, bu segmentteki müşteriler için fiyat yerine kolaylık, gizlilik ve erişim daha önemli.

"Bunlar genellikle özel jetlerle seyahat eden ve en lüks süitlerde kalan yolcular" diyor:

"Kendi ekipleriyle birlikte seyahat ediyorlar ve bu büyüklükteki bir etkinlik söz konusu olduğunda gerçekten kişiselleştirilmiş bir deneyim bekliyorlar."

Ancak Dünya Kupası için lüks paketlerle ilgilenen herkesin özel jetlerle seyahat etmediğini ve bazılarının ticari uçuşlarda birinci sınıf veya business class uçtuğunu belirtiyor.

Ayrıca, bazı maçlarda stadyumlara ulaşmak için helikopterlerin sayısından daha fazla talep olabilir.

Wallach "Mevcut uçak ve iniş alanlarının sayısında bir sınır var" diyor Wallach. Bu durumda çözüm, özel şoförlü lüks bir araba.

Wallach'a göre, bu taraftarlar sadece VIP biletinden daha fazlasını istiyor.

"Herkes ön sırada oturmak istemez. Birçoğu için öncelik gizlilik ve özel hizmetlere erişimdir. Tam bir VIP deneyimi arıyorlar" diyor:

"Sıradan bir taraftar gün boyunca yiyecek ve içecek için kuyruklarda zaman kaybederken, bu müşteriler genellikle özel giriş hakkına ve lüks yemeklerin sunulduğu özel salonlara erişime sahip oluyorlar."

Wallach, bu müşterilerin sadece en pahalı deneyimi aradıklarını düşünmenin bir hata olduğunu savunuyor:

"İstedikleri şey, sorunsuz bir deneyim.

McNeill ise "Ayrıcalık istiyorlar, başkalarını beklemek istemiyorlar. Gerçek bir kırmızı halı muamelesi istiyorlar ve bunun için ödeme yapmaya hazırlar" diyor.

Bu müşterilerle birlikte seyahat eden destek ekiplerinde, güvenlik görevlilerinden özel aşçılara kadar çeşitli profesyoneller bulunabiliyor.

Gabbard, "Birçok durumda, seyahat danışmanı, düzenlemeleri koordine etmek için doğrudan müşterinin kişisel asistanı ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapar" diyor.

Son dakika kararları

Bu müşterileri sıradan taraftarlardan ayıran bir diğer özellik ise planlama eksikliği.

Wallach "Zamanlarına paradan çok daha fazla değer veriyorlar ve genellikle son dakikada karar veriyorlar."

McNeill'e göre, müşterilerinin Dünya Kupası'na olan ilgisi başlangıçta soğuktu. "ABD dışından gelenlerde, siyasi iklim nedeniyle gerçek bir isteksizlik vardı" diyor.

Ancak, son haftalarda talep ivme kazandı ve son 16 yaklaştıkça ve hangi ülkelerin ilerleyeceği netleştikçe daha da artması bekleniyor.

McNeill, "Aslında, bizim için daha yeni başlıyor, çünkü hizmet verdiğimiz üyeler genellikle planlarını son dakikada tamamlıyorlar" diyor:

"Karar vermeden önce takımlarının performansını görmek istiyorlar. Örneğin, Brezilya yarı finale veya finale ulaşırsa, uçağa binip maçın oynandığı yere gidiyorlar."

Knightsbridge Circle üyeleri arasında, maç sabahı veya bir gece öncesinde gelip ertesi gün ayrılmak üzere bir veya iki gün süren gidiş-dönüş seyahatleri yapmak yaygın.

Ertesi hafta, takımlarının bir sonraki maçı için geri dönebilirler.

McNeill, "Birçoğu özel jetlerle uçtuğu için, tüm maçlara gitmeleri kolay ve rahat oluyor" diyor.

Wallach da turnuva başladığından beri talebin arttığını söylüyor:

"Dürüst olmak gerekirse, beklediğimizden daha yüksek olduğunu düşünüyorum."

McNeill'e göre, maçlara ek olarak, şirketinin eski Dünya Kupası oyuncularıyla düzenlediği bir dizi öğle yemeği gibi diğer özel deneyimlere de talep var.

Bu da dünya futbolunun tanınmış isimleriyle yakından konuşma fırsatı sunuyor.

Yıldızları yakından görmek isteyen müşteriler, sporcunun desteklediği hayır kurumlarına bağışta bulunuyorlar.

McNeill "Oyuncuların çoğu hayır işlerine ilgili" diyor:

"Boş günlerinde, antrenman merkezinde bazı müşterileri ağırlamayı kabul edebiliyorlar.

"Müşterilerimiz bağış yapıyor ve belki de fotoğraf çektirebiliyor, top oynayabiliyor veya benzeri şeyler yapabiliyorlar."

Dünya Kupası finaline "süper özel" erişim isteyen ve 4 milyon dolarlık paketi kaçıranlar için McNeill, sahanın hemen kenarında iki özel koltukla yeni bir fırsat olduğunu hatırlatıyor.

Her birinin fiyatı "sadece 1,5 milyon dolar."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.