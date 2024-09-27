Beşiktaş, Ajax'a 4-0 Mağlup Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax’a 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş bu skorla, yeni sezonun ilk resmi yenilgisini almış oldu.

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un, daha önce Hollanda Ligi’ndeki ezeli rakipleri Feyenoord’u çalıştırmış olması, Amsterdam'daki maçı Ajax açısından daha anlamlı kılıyordu.

Van Bronckhorst'un hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Feyenoord ile Ajax’a karşı elde ettiği galibiyetler nedeniyle , karşılaşma öncesi Amsterdamlı taraftarlarda tedirginlik gözleniyordu.

Geçtiğimiz yıl Hollanda Ligi'nde kötü günler geçiren Ajax, yeni sezona da istediği gibi başlayamadı. Oynadığı 4 maçtan sadece ikisini kazanan kırmızı beyazlılar, genç İtalyan Teknik Direktörü Francesco Farioli ile Avrupa'da yeni bir çıkış yakalamak istiyordu.

Amsterdam’daki Cruijff Arena Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip daha atak başladı.

Ajax’ın ilk 15 dakikada orta saha hakimiyetine sahip olması, Beşiktaş’ın planlarını uygulamasına izin vermedi.

Ajax, 31 dakikada Kian Fitz -Jim’in ayağından kazandığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda her iki takımın da gol arayışları sonuç vermeyince ilk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ikinci yarıya Mustafa Hekimoğlu’nun yerine, takımın golcü ismi Immobile ile başladı.

İkinci devre daha etkin bir futbol ortaya koymaya çalışan Beşiktaş, 51. dakikada Ajax’ın karşı atağında kalesinde ikinci golü gördü.

Hızlı bir şekilde çıkan ev sahibi takımda Traoré'nin pasını iyi değerlendiren Godts durumu 2 - 0 yaptı.

Amsterdam ekibi, bu golden 4 dakika sonra Kenneth Taylor ile durumu 3 -0’a getirdi.

Skor avantajını iyi kullanan Ajax, daha rahat bir oyun sergilemeye başladı. 73. dakikada Godst kendisinin iki, takımının 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş, bu skorla, bu sezonki ilk resmi yenilgisini almış oldu.

'Ajax Beşiktaş'ı sahadan sildi'

Hollanda medyası, Beşiktaş maçına geniş yer ayırdı. Kamu yayıncısı NOS, "Baskın Ajax Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı akıllıca yendi" başlıklı haberinde, Van Bronckhorst'un, Ciro İmmobile yerine 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürerek, "cesur bir seçim yaptığı" vurgulandı.

NOS'un haberinde, bu farklı galibiyetle, şimdiye kadar istikrarsız olan Ajax'ın Avrupa macerasına enerjik bir şekilde başladığı belirtildi.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, gelişmeleri, "Ajax Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı mağlup etti" başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, "harika bir zafere imza atan Ajax" Beşiktaş'a göre çok güçlüydü.

AD gazetesi, "Heyecanlı Ajax Beşiktaş'a karşı elde ettiği büyük galibiyetle mükemmel bir başlangıç yaptı " başlığını kullandı.

Haberde, "Francesco Farioli'nin heyecanlı takımı 4-0'lık güzel bir galibiyetle Giovanni van Bronckhorst'a Türkiye'deki ilk yenilgisini yaşattı" dendi.

Voetbal İnternational de, "Ajax, Beşiktaş'ı sallayıp sahadan sildi" başlıklı haberinde, şunlara yer verdi:

"Ajax, Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki ilk sekiz maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş hakkında daha önceden uyarılmıştı. Ancak Türk süper gücü Johan Cruijff Arena'yı ziyaret ettiğinde pek iyi bir performans sergileyemedi. Beşiktaş esas olarak rakibini kovaladı ve doksan dakika boyunca kaleye şut bile atamadı. Ajax başından beri çok daha iyi bir izlenim bıraktı."

RTL Haber kanalı da gelişmeleri, "Ajax, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı mağlup etti" başlığıyla aktardı.