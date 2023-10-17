Bakan Güler: Üst düzey ziyaret ve görüşmeler kardeşliğimizi pekiştiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Magedonci ile gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, yapılan ziyaretlerin önemine değinerek, "Kosova ile yapılan üst düzey ziyaret ve görüşmeler kardeşliğimizi pekiştiriyor, ikili ilişkilerimize katkı sağlıyor ve stratejik ortaklığımızı daha da derinleştiriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarını sürdürdüğü Kosova'da mevkidaşı Ejup Magedonci ile görüşmeleri sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Güler, Kosova'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileten Bakan Güler, şunları söyledi:

"Kosova Savunma Bakanı Ejup Magedonci'ye, ziyaretimiz esnasında göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Kosova ile ilişkilerimiz, köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Kosova ile yapılan üst düzey ziyaret ve görüşmeler kardeşliğimizi pekiştiriyor, ikili ilişkilerimize katkı sağlıyor ve stratejik ortaklığımızı daha da derinleştiriyor.

Dost ve kardeş Kosova'nın, egemenlik ve toprak bütünlüğünü, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini ve uluslararası kuruluşlara üyeliğini destekliyoruz. Bu çerçevede Sayın Bakan ile çok kapsamlı, olumlu, faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Başta Kosova olmak üzere Balkanların barış, huzur ve güven içinde olmasına büyük önem verdiğimizi vurguladık.

KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN TEK YOL DİYALOG

Bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, bu kapsamda üstlendiğimiz KFOR Komutanlığını da tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ettik.

Türkiye-Kosova arasındaki askeri eğitim, savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin, attığımız yeni adımlarla her geçen gün daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Kosova'nın, kendisi için de tehdit olan FETÖ konusunda attığı ve atacağı somut adımlar, iş birliğimizi ve dostluğumuzu daha da artıracaktır. Türkiye-Kosova ilişkileri ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde her alanda daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum.

Değerli mevkidaşım Ejup Magedonci'ye göstermiş olduğu misafirperverlik için bir kere daha teşekkür ediyor; dost ve kardeş Kosova halkına selam ve saygılarımı sunuyorum."