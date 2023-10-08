Aydın'da 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki farklı operasyonda 54 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki farklı operasyonda 54 düzensiz göçmen kurtrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarındaiki farklı operasyonda can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN