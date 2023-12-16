Avusturalya, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kınadı

Avusturalya Dışişleri Bakanı Penny Wong, dün yaptığı açıklamada İsrailli 'yerleşimcilerin' Filistinlileri hedef alıp öldürdükleri olaylar ile ilgili 15 ülkenin ortak açıklamasını paylaşarak, acil eylem çağrısında bulundu.

Avusturalya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana Filistinlileri hedef alıp öldürdükleri olaylar ile ilgili 15 ülkenin ortak açıklamasını paylaşıp İsrail'i acil ve somut adımlar atmaya çağırdı. Açıklama yapan ülkeler arasında Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere yer aldı.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLER 343'TEN FAZLA ŞİDDET OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ortak açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin 343'ten fazla şiddet olayı gerçekleştirdiği, 8 Filistinliyi öldürdükleri ve 83'ten fazla kişiyi de yaraladıkları belirtildi. Ayrıca yerleşimcilerin 1026 Filistinliyi de evlerinden çıkmaya zorladığı vurgulandı. Şiddet eylemlerini kınayan 15 ülkenin ortak açıklamasında, "Aşırılıkçı yerleşimcilerin Filistin topluluklarını terörize eden şiddet eylemlerini şiddetle kınıyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu yönündeki tutumumuzu yineliyor ve İsrail'e uluslararası hukuktan, özellikle 4'üncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. Maddesinden doğan yükümlülüklerini hatırlatıyoruz

Aşırılıkçı yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetteki bu artış kabul edilemez.

İşgalci güç olarak İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli sivil nüfusu korumalıdır. Şiddetin sorumluları adalet önüne çıkarılmalıdır. İsrail'in Filistinlileri korumadaki ve aşırılıkçı yerleşimcileri yargılamadaki başarısızlığı, yerleşimci şiddetinin eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı, neredeyse tamamen cezasız kalan bir ortama yol açtı. Bu durum Batı Şeria'da ve bölgede güvenliği zayıflatıyor ve kalıcı barış umutlarını tehdit ediyor.

İsrail Hükümeti'nin bu konuyla ilgili 9 Kasım'da şiddet uygulayan faillere karşı harekete geçileceğini ifade eden açıklamasını memnuniyetle karşılıyor olsak da, Filistin topluluklarının etkili ve derhal korunmasını sağlamak için artık proaktif adımların atılması gerekiyor. Kelimeler önemlidir ancak artık eyleme dönüştürülmesi gerekmektedir" denildi.

BORELL: İSRAİL'İN KUDÜS'TE 1700 KONUTUN DAHA İNŞASINA ONAY VERMESİ DE BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada İsrailli aşırılıkçı yerleşimciler ile ilgili, "Batı Şeria'da aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından uygulanan şiddetten de endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, uluslararası hukuka göre yasadışı olduğunu düşündüğümüz yerleşim birimlerini genişletmek üzere Doğu Kudüs'te 1.700 konutun daha inşasına onay vermesi de bizi endişelendiriyor.

Bu kararı kınıyoruz ve bu konudaki tutumumuzu belirleyen bir açıklama hazırlayacağız. Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulanması için çalışacağız. ABD örneğini takip ederek ve insan haklarını savunmaya yönelik genel çerçevemizi kullanarak Üye Devletlere bu konuda bir teklifte bulunacağım" dedi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN GİRİŞ YASAĞI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, 14 Aralık'ta İsrailli 'aşırılıkçı yerleşimcilerin' Filistinlileri hedef alıp öldürdüklerini belirterek bu kişilerin İngiltere'ye girişini yasakladıklarını duyurmuş ve benzer bir karar ABD Dışişleri Bakanlığı'nca alınmıştı.