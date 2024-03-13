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Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi İsrail'i Gazze'deki açlığı kınadı

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Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını söyledi. Borrell bölgeye yeterli gıda yardımı girememesini “insan yapımı bir felaket” olarak niteledi.

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Gazze’de açlığı bir silah olarak kullandığını söyledi.

Borrell bölgeye yeterli gıda yardımı girememesini “insan yapımı bir felaket” olarak niteledi.

Gazze’ye yardım taşıyan bir İspanyol gemisi bu hafta 200 tonluk gıda yüküyle Kıbrıs’tan demir alsa da Birleşmiş Milletler deniz yoluyla yardımın karayolu üzerinden yapılan yardımların yerini alamayacağını belirtiyor.

Gazze’ye insani yardım girmesinin en hızlı ve etkili yolu karadan. Fakat yardım örgütleri İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle ihtiyaç duyulan yardımın çok küçük bir kısmının bölgeye girebildiğini aktarıyor.

İsrail ise Gazze’deki kıtlığın sorumlusunun kendileri olmadığını savunuyor ve Mısır’la sınır kapısından yardım geçişlerine izin verdiğini belirtiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’nin güneyine yeni bir askeri operasyon düzenlemeye kararlı olduklarını söylüyor.

Salı günü New York’taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşan Josep Borrell, Gazze’deki insani krizin karayolunun kapalı olmasından kaynaklandığını vurguladı:

“Orada yaşayanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

“Gazze’ye insani yardım girmesi lazım ve Avrupa Birliği olarak bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

“Bu insan yapımı bir felaket. Havadan ve karadan alternatifler ararken, en kolay yol olan karayolunun insan eliyle kapatıldığını unutmamamız gerekiyor.

“Kıtlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor ve bunu Ukrayna’da nasıl kınadıysak, Gazze’de de aynı ifadelerle kınamamız şart.”

Birleşmiş Milletler de Gazze nüfusunun dörtte birini oluşturan en az 576 bin kişinin her an kıtlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Gazze’de Hamas’ın kontrolünde bulunan Sağlık Bakanlığı son iki haftada hastanelerde en az 27 kişinin beslenme yetersizliği ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunların büyük bir kısmının çocuk olduğunu açıkladı.

İspanyol gemisinin Gazze’ye getireceği yardımın sahilden açıkta indirilebilmesi için bir tesis kurulmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise Gazze’ye deniz yoluyla gönderilen yardımlar için İsrail’e, üç büyük limanından biri olan Aşdod’u açma çağrısında bulundu.

BBC

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