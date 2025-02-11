Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar

Kıbrıslı ünlü iş adamı Asil Nadir 4 Şubat'tan bu yana tedavi gördüğü Kolan British Hastanesi'nde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1990'lı yıllarda İngiltere ve Türkiye'deki yatırımlarıyla ön plana çıkan ve bir dönem dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Asil Nadir'in vasiyet niteliğindeki mesajını ise yine eşi Nur Nadir yayınladı.

Asil Nadir, Kıbrıs Türk halkına son mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim.

"SON YOLCULUĞUMDA BULUNMASINLAR"

Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın.

Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar.

Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler. Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir'i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir'e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun"

ASİL NADİR KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke şehrinde doğan iş insanı Asil Nadir, 1960'lı yılların başında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada tekstil sektörüne girdi. Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi. Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, bir dönem Günaydın ve Güneş gazetelerini de satın almıştı. Nadir, dünyanın önde gelen dev şirketlerinden Pollypeck'in başkanı ve sayılı zenginlerindeyken, zimmet suçundan İngiltere'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybetmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir dönem en yüksek tirajlı gazetesi olan, Kıbrıs Gazetesi'ni de kurmuştu.

6 ÇOCUĞU VAR

Nadir'in iki evliliğinden 6 çocuğu bulunuyor. Nadir, bugün kurucusu olduğu Kıbrıs gazetesi önünde düzenlenecek törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.