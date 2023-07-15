ASEAN Toplantısında Dışişleri Bakanlarının Giydiği Geleneksel Endonezya Gömlekleri Dikkat Çekti

Endonezya'da yapılan ASEAN toplantılarına katılan dışişleri bakanlarının giydiği çeşitli renklerdeki ve desenlerdeki geleneksel Endonezya gömlekleri, toplantının dikkat çeken unsurlarından oldu. Wastra adı verilen geleneksel Endonezya kumaşından yapılan bu gömlekler, dünya çapında tanınan dört ana wastra deseni kullanılarak üretilmektedir.