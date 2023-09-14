Ankara'da Meksika Bağımsızlık Günü resepsiyonu düzenlendi

Ankara'da, Meksika'nın Bağımsızlık Günü'nün 213. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ev sahipliğinde Assembly One Tower'da düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler'den Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Ceylan Özen Erişen, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda, Meksika ve Türkiye milli marşları okundu, yerel dans gösterisi yapıldı ve geleneksel Meksika yemekleri ikram edildi.

"Bu kutlamaya öncülük etmek benim için büyük bir onurdur"

Büyükelçi Hernandez, yaptığı konuşmada misafirlerin Meksika'nın Bağımsızlık Günü'nün 213. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Meksika'nın yakın dostu ve iyi bir ortağı olan Türkiye'de bu kutlamaya öncülük etmek benim için büyük bir onurdur. İki ülke aynı zamanda Birleşmiş Milletler, G20, OECD ve Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA gibi çok taraflı platformlarda da mükemmel bir işbirliğine sahiptir. Dostluğun bir sembolü olarak Meksika Deniz Kuvvetlerinin Yelkenli Okul Gemisi 'Cuauhtémoc' temmuzda İstanbul'a geldi ve dört gün boyunca ziyarete açıldı. Bu özel ziyaret ile Meksika, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Bağlar güçlenmeye devam ediyor"

Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler'den Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Ceylan Özen Erişen de 2013'ten bu yana stratejik ortak olan iki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve kalkınma alanlarında büyük bir işbirliği seviyesine ulaştığının altını çizerek, "Dünya siyasetinde birçok belirsizlikle tanımlanan bir dönemden geçerken, bizi bir araya getiren ruhun, yani gerçek dostluk, uyum ve karşılıklı destek ruhunun bir kanıtı olarak ülkelerimiz arasındaki bağlar güçlenmeye devam ediyor" dedi. - ANKARA