ALBA-TCP, Gazze'deki saldırıları kınadı ve ateşkes çağrısını destekledi

Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP), Arap ve İslam ülkelerinin Gazze'de ateşkes, insani yardım ve İsrail'e silah girişinin durdurulması çağrısını desteklediklerini açıkladı.

KARAKAS, 13 Kasım (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP), Arap ve İslam ülkelerinin Gazze'de ateşkes, insani yardım ve İsrail'e silah girişinin durdurulması çağrısını desteklediklerini açıkladı.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesel bloku tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamada blokun, İsrail'in "vahşet ve sistematik bir şekilde insan hakları ihlalleri uyguladığı" Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına "karşı çıkma ve kınama eylemlerine katıldığı" belirtildi.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı liderleri Cumartesi günü Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde acil ateşkes, bölgeye insani yardım girişi, İsrail'e silah ihracatının durdurulması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in Gazze'deki ihlallerini soruşturması çağrısında bulundu.

ALBA-TCP blokuna taraf ülkeler, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının yanı sıra "Gazze'deki katliama son verecek her türlü girişimi" desteklediklerini belirtti.

Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan bölgesel entegrasyonu hedefleyen ALBA-TCP bloku; Antigua ve Barbuda, Bolivya, Küba, Dominika, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler ile Venezuela olmak üzere 10 ülkeden oluşuyor.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışması bugüne dek Filistin tarafında 11.180'den fazla kişinin, İsrail tarafında ise yaklaşık 1.200 kişinin hayatına mal oldu.