Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı İsviçre'de Katar Bakanı ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsviçre'nin Cenevre kentine ziyareti sırasında Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Mariam bint Ali bin Nasser Al Misnad ile bir araya geldi. Görüşmede, iki bakanlık arasında kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara sunulan hizmetler kapsamında aksiyon planı imzalanma kararı alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsviçre'nin Cenevre kentine ziyareti kapsamında Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Mariam bint Ali bin Nasser Al Misnad ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Cenevre programı kapsamında Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Sn. Mariam bint Ali bin Nasser Al Misnad ile bir araya geldi. Görüşmede, iki bakanlık arasında kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara sunulan hizmetler kapsamında aksiyon planı imzalanma kararı alındı" denildi.