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Afrika ülkesinden Trump'ı küplere bindirecek sipariş

Afrika ülkesinden Trump'ı küplere bindirecek sipariş
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Afrika ülkesi Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'ı adeta küplere bindirecek savaş uçağı alımı siparişi verdi. Rusya'dan beşinci nesil Su-57 savaş uçağı almaya hazırlanan Cezayir'in hamlesi büyük ses getirdi.

Beyaz Saray'da ağırladığı yabancı liderlere milyarlarca dolarlık silah satmakla övünen seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturmaya hazırlanıyor. Tam da onun öncesinde ABD'nin en önemli rakiplerinden Rusya, küresel silah ticaretinde önemli bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, Rusya'nın son teknoloji ile donattığı beşinci nesil savaş uçağı Su-57'lerden almaya hazırlanıyor. Trump'ın küresel silah rekabeti kapsamında buna sert tepki verebileceği tahmin ediliyor. ABD'nin tekelinden çıkmak isteyen ülkeler Rus yapımı savaş uçağını tercih etmek istiyor. Son olarak Kuzey Afrika ülkesinden yeni bir Su-57 adımı geldi.

Afrika ülkesinden Trump'ı küplere bindirecek sipariş

RUS HEYET CEZAYİR'E GİDİYOR

Cezayir'in Rusya ile Su-57 savaş uçağı alımı için bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Bu hamle Kuzey Afrika ülkesini beşinci nesil gizli uçaklara sahip sayılı ülkelerden biri haline getirecek. Üst düzey bir Rus hükümet heyeti, askeri iş birliği anlaşmaları yapmak ve Su-57 savaş uçaklarının anlaşmasını tamamlamak için Cezayir'e gidiyor.

Afrika ülkesinden Trump'ı küplere bindirecek sipariş

Anlaşma onaylanırsa, Cezayir, Su-57'yi kullanan üçüncü ülke olacak. Su-57'nin ikinci kullanıcısının Çin olduğu tahmin ediliyor. Cezayir, Rusya'nın en önemli askeri ortaklarından biri olarak yer alıyor. Rus silah ithalatı açısından Hindistan'dan sonra ikinci sırada bulunan Kuzey Afrika ülkesi 2019 yılından beri Su-57 savaş uçaklarıyla ilgileniyor.

SU-57 TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Su-57 savaş uçakları üstün manevra kabiliyeti ve çok rollü görev yetenekleri ile modern hava muharebelerinin en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Rus Su-57'ler yapılan modernizasyonlarla dünyanın çeşitli ülkelerinden rağbet görüyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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