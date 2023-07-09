Afrika Birliği Heyeti, Halife Hafter ile Görüşmek Üzere Bingazi'ye Geldi

Afrika Birliği üst düzey bir heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkedeki ulusal uzlaşıya ilişkin konuları görüşmek üzere Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki güncel gelişmeler ve ulusal uzlaşı ele alındı.

Afrika Birliğinden (AfB) üst düzey bir heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkedeki ulusal uzlaşıya ilişkin konuları görüşmek üzere Bingazi'de bir araya geldi.

Hafter'in İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso başkanlığındaki heyette ayrıca AfB Baş Müzakerecisi Muhammed Hassan da yer aldı.

Toplantıda, Libya'daki güncel gelişmelerin yanı sıra, ülkedeki ulusal uzlaşıya ilişkin konular ele alındı.

AfB heyeti, 4 Temmuz'da Trablus'ta, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Yardımcısı Abdullah El-Lafi ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.