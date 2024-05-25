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Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü?

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Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi merak ediliyor. Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü?

Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi. Peki, Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü?

GALATASARAY SEÇİMİ NE ZAMAN, YARIN MI?

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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