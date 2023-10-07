Afganistan'ın kuzey batısında iki büyük deprem meydana geldi
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Afganistan'ın kuzey batısında önce 6.3 ve sonra 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS iki deprem arasında 5.5 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini belirtti.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), bugün Afganistan'ın kuzey batısında önce 6.3 ve sonra 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
USGS, Afganistan'ın İran ve Türkmenistan sınırına yakın kuzeybatı bölgesinde Zindah Jan'da 6.3 ve 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS iki deprem arasında 5.5 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya