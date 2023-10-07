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Afganistan'ın kuzey batısında iki büyük deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Afganistan'ın kuzey batısında önce 6.3 ve sonra 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS iki deprem arasında 5.5 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini belirtti.