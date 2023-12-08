Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kıbrıs'ta Resmi Temaslarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kıbrıs'a resmi ziyaret gerçekleştirerek KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden voleybolcuların mezarlarını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kıbrıs'ta, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Bakan Tunç, Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybeden voleybolcuların mezarlarını ziyaret etti.

Bakan Tunç, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile bir araya geldik. Paylaştığımız ortak evrensel ilkeler üzerine kurulu ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi adına yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki başta adli işbirliği olmak üzere her alandaki birlikteliğimizin daha da güçleneceğine yürekten inanıyor, Sayın Başbakana misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Resmi temasları kapsamında KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya gelen Tunç, görüşmeye dair "KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre ile Meclis Başkanlığında bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sağlam temellere dayanan KKTC ile aramızdaki ilişkilerimiz ve işbirliğimiz, ilelebet sürecektir. Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde yaşaması için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcuların mezarlarını ziyaret ederek, "Hepimizi derinden yaralayan asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerin, Gazimağusa'daki kabirlerini ziyaret ettik. Dualarla andığımız evlatlarımızın acısı, hala yüreğimizde tazeliğini koruyor. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.