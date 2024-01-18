ABD, Yemen'de Husilerin Fırlatmaya Hazırladığı 14 Füze İmha Edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husiler tarafından fırlatmaya hazırlanan 14 balistik füzenin, düzenlenen saldırıda imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemek için devam eden çok uluslu çabalar bağlamında, 17 Ocak günü 11.59 sularında, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde fırlatmaya hazırlanan İran destekli 14 Husi füzesine saldırı düzenledi. Fırlatma rayları üzerindeki bu füzeler bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturuyordu ve her an ateşlenebilirdi; bu da ABD kuvvetlerinin doğal savunma hak ve yükümlülüğünü kullanmasına yol açtı. Bu saldırılar, attığımız diğer adımlarla birlikte, Husilerin Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ve ticari gemilere yönelik pervasız saldırılarını sürdürme kabiliyetlerini azaltacaktır" denildi.

"DENİZCİLERİ KORUYACAĞIZ"

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi teröristlerin eylemleri uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya ve Güney Kızıldeniz ve komşu su yollarındaki ticari nakliye hatlarını aksatmaya devam etmektedir. Masum denizcilerin hayatlarını korumak için harekete geçmeye devam edeceğiz ve halkımızı her zaman koruyacağız" ifadelerini kullandı.