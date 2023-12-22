ABD ve Çin Genelkurmay Başkanları Askeri Düzeyde Görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown ve Çin Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli, videokonferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. İki ülke bir yılın ardından ilk kez askeri düzeyde görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, Jr., Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Zhenli ile videokonferans yoluyla görüştü. Bu, General Brown'un Genelkurmay Başkanı olmasından bu yana liderlerin ilk görüşmesiydi. General Brown, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmek, yanlış hesaplamalardan kaçınmak ve açık ve doğrudan iletişim hatlarını sürdürmek için birlikte çalışmanın önemini ele aldı. General Brown, Halk Kurtuluş Ordusu'nun yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak için esaslı bir diyaloga girmesinin önemini yineledi. İki askeri lider bir dizi küresel ve bölgesel güvenlik konusunu ele aldı" denildi.

İki ülke, bir yılın ardından ilk kez askeri düzeyde görüşme gerçekleştirmiş oldu. Geçen ay, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kaliforniya'da görüşmüştü.